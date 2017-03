Baugesuch ist sistiert

Die Walterswiler Gemeindepräsidentin Marie-Louise Wilhelm-Merz gibt sich erleichtert: «Wenn es Einsprachen gegeben hätte, hätte der Gemeinderat diese behandelt. Nun ist nichts eingetroffen und wir nehmen dies so zur Kenntnis.» Das Baugesuch, welches im Februar eingereicht wurde, ist nun sistiert und muss nicht behandelt werden.

Bereits seit der Verfügung der Planungszone Mitte Februar gilt dies für die sieben Einsprachen, die nach der Publikation des Baugesuches von der Gemeinde, der Kirchgemeinde und von diversen Anwohnern eingereicht wurden.

Zu diesem Zeitpunkt bestätigte Marie-Louise Wilhelm-Merz, dass auch ein Kauf der Liegenschaft an der Rothackerstrasse in Erwägung gezogen wird. Dieses Vorhaben ist nach wie vor hängig und müsste allenfalls an einer Gemeindeversammlung zur Abstimmung gebracht werden.

Gänzlich vom Tisch ist die Akte «Erotik-Bar Walterswil» indes noch nicht. In den nächsten drei Jahren kann an der Liegenschaft an der Rothackerstrasse zwar nichts verändert werden, doch nun ist der Gemeinderat gefordert, die mit der Planungszone verbundene Ortsplanungsrevision anzugehen. «Wir sind dran», erklärt die Walterswiler Gemeindepräsidentin. «Aber so eine Revision braucht ihre Zeit.» Im Zuge dieser seit längerem nötigen Revision wird der ganze Zonenplan der 700-Seelen-Gemeinde überarbeitet, und bei Bedarf werden die Zonenvorschriften angepasst. Um die Ortsplanungsrevision umzusetzen, hat der Walterswiler Gemeinderat nun drei Jahre Zeit. Wenn das Baugesuch für die Erotik-Bar bis dahin noch nicht zurückgezogen wurde, wird er dies zu diesem Zeitpunkt erneut behandeln müssen.

Bauherr Zvonko Petrovic konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.