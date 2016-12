In Hallen auf dem Waffenplatz Brugg AG will das Staatssekretariat für Migration (SEM) bei einem raschen und starken Anstieg der Asylgesuche 275 Asylsuchende unterbringen. Bei Bedarf soll diese Zahl sogar auf 550 erhöht werden.

Das SEM habe mit der Stadt Brugg und dem Kanton Aargau eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte die Bundesbehörde am Dienstag mit. Die Bevölkerung von Bruggsoll am 13. Dezember im Rahmen einer Informationsveranstaltung von Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Kanton und Gemeinde über die mögliche Nutzung der Hallen informiert werden.

Bei einer allfälligen Notlage im Asylbereich sollen die Motorfahrzeugdienst-Hallen Ländi in Brugg kurzfristig als temporäre Asylunterkunft für 275 Personen genutzt werden. Die Kapazität könnte im äussersten Notfall nach Absprache mit dem Kanton Aargau und der Stadt Brugg auf 550 Schlafplätze erhöht werden.

Entwicklung "schwierig einzuschätzen"

Derzeit sei der Anteil der Schweiz an allen Asylgesuchen in Europa relativ tief, schreibt das SEM. Die Zahl der Asylgesuche sei im laufenden Jahr gegenüber 2015 deutlich gesunken. Dennoch sei die Entwicklung in den Konfliktregionen und entlang der Migrationsrouten weiterhin schwierig einzuschätzen.