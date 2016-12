Schon heute ist der Bahnhof Lenzburg an der Kapazitätsgrenze, was die Passagierzahlen betrifft. Entlastung ist nicht in Sicht, ganz im Gegenteil: Bis ins Jahr 2040 soll der öffentliche Verkehr in der Schweiz gemäss mehreren Studien um 51 Prozent zunehmen.

Damit dürfte es auch in anderen grossen Bahnhöfen im Aargau eng werden. Problematisch ist dabei nicht die Passagierzahl an sich, sondern die Verteilung der Reisenden über den Tag. Martin Moser, Absolvent des Studiengangs Verkehrssysteme an der Zürcher Hochschule, hat sich intensiv mit den Personenflüssen in Bahnhöfen beschäftigt. «Der Tagesverlauf der Passagiere ist in allen grösseren Orten ähnlich», sagt er.

Moser verweist dabei auf ein Diagramm des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV), das bei der Delegiertenversammlung im April präsentiert wurde. Dieses zeigt zwei tägliche Spitzen auf: Morgens zwischen 6 und 7 Uhr benutzen rund 16 Prozent aller Passagiere den Bahnhof, abends zwischen 17 und 18 Uhr sind es 14 Prozent.