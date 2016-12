Am Donnerstag wurde der Aargauer Unternehmer Felix Suhner von einer elf-köpfigen Jury zum Schweizer «Hotelier des Jahres» ausgezeichnet. André Witschi, Stiftungsratspräsident der Hotelfachschule Lausanne, würdigte in seiner Laudatio Suhners «unternehmerisches Flair». Dieses habe er beim Aufbau der Balance-Kette gezeigt, was auch Mut erfordert habe.