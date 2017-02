Die Schweiz buhlt verstärkt um Individualtouristen aus China. Für den Aargau auch ein Thema?

Nein. Einerseits sind wir eine junge Tourismusregion, die 2015 gegründet wurde. Wir arbeiten noch an unserer Positionierung. Anderseits muss, wer in solche Märkte geht, über grosse finanzielle Mittel verfügen. Die haben wir nicht. Wir werden von Schweiz Tourismus gut vertreten. Vor allem sehen wir aber viel Potenzial in nahen Märkten.

Was heisst das konkret?

Wir müssen den Zürcher, Bündner oder Deutschen in den Aargau locken.

Gerade bei Gästen aus Deutschland gibt es landesweit einen Rückgang.

Das ist dem starken Franken geschuldet. Wir sehen, wie Deutsche zu uns ins Thermalbad kommen und zum Übernachten zurück über die Grenze fahren. Das tut weh. Es gibt aber auch Liebhaber, wie bei Bädern oder Schlössern, die den Aargau schätzen, weil sie auf engstem Raum sehr viel erleben. Beliebt sind wir schon, aber nicht mehr für alle bezahlbar.

Wo setzt Aargau Tourismus im Jahr 2017 seine Schwerpunkte?

Wir richten den Fokus, wie auch in der nationalen Kampagne, 2017 auf den Naturliebhaber. Gleichzeitig erhalten wir immer mehr Anfragen von Gruppen und Unternehmen, die Seminare und ein passendes Freizeitprogramm wollen. Dafür haben wir eine spezifische Online-Plattform eingerichtet, die wir weiter verfeinern werden.