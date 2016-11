Auch die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz Nagra, wird von Buser kritisiert: So sagt er etwa, dass mit den Bohrungen im Zürcher Weinland und dem Börzberg, die für 2019 anstehen, eine «grundlegende Frage nicht beantwortet wird» – in der Nordwestschweiz befindet sich ein Permokarbontrog, der etwa 60 Kilometer lang und mehrere Kilometer breit sei. Darin könnte es Erdgas- und Kohlevorkommen geben, so Buser. Er findet, man müsse durch diesen hindurch bohren um so zu wissen, wie er genau verlaufe.

Desweiteren fordert er, man müsse die Nagra aus der «Abhängikeit der Atomkraftwerke herauslösen.» Er findet, die Finanzierung, sowohl von Nagra als auch vom Ensi, müsse über den Bund oder einen Entsorgungsfond erfolgen – dagegen wehre sich jedoch die Atomwirtschaft.

«Linke haben Müllproblem nicht angepackt»

Auch Links-Grün wird von dem Geologen und Atomgegner kritisiert: Sie hätten mühe, die Lösung für den Atommüll voranzutreiben und habe das Problem mit dem radioaktiven Abfall «nie wirklich angepackt.»

Bei der Nagra sagt Markus Fritschi auf Anfrage der az: «Der Bundesrat hat bereits 2008 beschlossen, ein Standortverfahren ausgehend von der weissen Karte Schweiz durchzuführen und mögliche Standorte für ein geologisches Tiefenlager breit und systematisch zu prüfen. Dieses Verfahren wird ergebnisoffen nach den Regeln des Sachplans durchgeführt. Oberstes Kriterium ist die geologische Langzeit-Sicherheit. Verschiedene, unabhängige Sicherheitsbehörden überprüfen die Arbeit der Nagra dabei. Alle Resultate werden transparent veröffentlicht.»