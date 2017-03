«A de Leine isch er en Feine»: Unter diesem Titel wenden sich Jagd Aargau und der Kantonalverband Aargauer Kynologen mit Hinweistafeln und Faltblättern an die Hundehalter. Der Zeitpunkt für die gemeinsame Aktion ist nicht zufällig gewählt. Am 1. April – kein Scherz – beginnt die temporäre Leinenpflicht. Diese ist in der Jagdverordnung des Kantons geregelt: «Hunde sind im Wald und am Waldrand vom 1. April bis 31. Juli an der Leine zu führen. In der übrigen Zeit können Hunde auf Waldstrassen unter direkter Aufsicht ohne Leine geführt werden», heisst es dort. Darüber hinaus haben diverse Gemeinden eine ganzjährige Leinenpflicht auf ihrem ganzen Gemeindegebiet erlassen.