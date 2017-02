Man habe im Dachverband der Schülerorganisationen festgestellt, «dass wir alle relativ ähnliche Lagen haben bezüglich Sparmassnahmen». Deshalb habe man sich zusammengetan. Zudem seien Luzern und Aargau freundschaftlich verbunden: «Letztlich geht es auch um Solidarität mit unseren Nachbarn.»

Gautschi stand im Herbst in den Schlagzeilen, weil Bildungsdirektor Alex Hürzeler AGSO-Plakate gegen den Bildungsabbau verboten hatte (AZ berichtete). Ist die Aktion also auch eine Retourkutsche? «Nein», betont Gautschi: «Wir waren ja zahlreich an der Aargauer Demo. Das soll kein politischer Angriff auf den Regierungsrat oder sonst jemanden im Aargau sein.» Für den 5. März ist die nächste Präsidentenrunde geplant, an der die Demo in Luzern detaillierter geplant werden soll.