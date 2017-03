Bis zu 20 Prozent betroffen?

Ein Blick in den Kanton Zürich ergibt immerhin einen Anhaltspunkt. Vor fünf Jahren berichtete der «Tages-Anzeiger» im Vorfeld einer kantonalen Abstimmung, bei der es ebenfalls um Ausweiskategorien für die Einbürgerung ging, über das Thema. Damals schätzte das Zürcher Gemeindeamt, «dass jeder fünfte bis sechste Antrag von einer Person mit Ausweis F oder B stammt». Es handle sich primär um junge Menschen zwischen 10 und 20 Jahren. Dies ist naheliegend, denn bei Einbürgerungswilligen in dieser Altersgruppe zählen die Jahre doppelt, die Personen in der Schweiz verbracht haben.