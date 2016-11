Über eine weitere Null-Lohnrunde für das Staatspersonal und eine Erhöhung der Staatssteuer um ein Prozent entscheidet der Grosse Rat erst am kommenden Dienstag. Nach der Monsterdebatte über die umstrittenen Sparmassnahmen in der Bildung ging es gestern aber noch bis in den Abend mit zum Teil heissen Diskussionen um zum Teil bescheidene Summen weiter. Kritik musste sich Sozialdirektorin Susanne Hochuli etwa für den Sparvorschlag anhören, die Unterstützung der «Dargebotenen Hand» (Telefon 143) um 20 000 auf 30 000 Franken zu kürzen. Nach einer engagierten Intervention von Vreni Friker (SVP) wurde diese Sparmassnahme tatsächlich gestrichen. Dafür erhält allerdings der in Zürich domizilierte Elternnotruf keine Unterstützung mehr, dadurch spart der Kanton unter dem Strich sogar etwas mehr als geplant.

Um das grosse Geld geht es dagegen bei der Gewinnablieferung durch die Kantonalbank. Satte 25 Millionen mehr plant der Regierungsrat hier ein. Für SVP-Fraktionschef Jean-Pierre Gallati geht das nicht an. Man könne nicht beliebig viel aus der Kantonalbank «saugen», um den Spardruck beim Kanton zu reduzieren. Dadurch schwäche man in verantwortungsloser Weise die Risikofähigkeit der Bank. Sein Antrag, das Budget hier wieder mit 25 Millionen weniger Einnahmen zu belasten, wurde aber mit 84 gegen 44 Stimmen verworfen. Die Kantonalbank erfülle die Eigenkapitalvorgaben bei weitem. Es mache keinen Sinn, mehr Geld in der Bank zu belassen als sie für ihre Geschäftstätigkeit braucht, meinte Finanzdirektor Roland Brogli.

Als «massvoll» bezeichnete er auch den Plan der Regierung, von den Kantonsspitälern Aarau und Baden eine höhere Dividendenausschüttung zu verlangen. 4,6 Millionen Mehreinnahmen sind dadurch vorgesehen. Der SP-Antrag, diese Sanierungsmassnahme zu streichen, wurde mit 98 gegen 27 Stimmen abgelehnt. SP-Sprecher Flurin Burkard hatte davor gewarnt, die Spitäler könnten so keine Reserven für dringende Investitionen mehr bilden. Finanzdirektor Brogli hielt dem entgegen, die Vorgabe sei für die Spitäler tragbar, sie würden zum Beispiel ihr Personal besser bezahlen als die Verwaltung und erst noch Lohnerhöhungen planen. (mou)