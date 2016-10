Über 1000 Personen drängen in den Grossen Rat, der an diesem Wochenende neu bestellt wird. Einige Bisherige treten – meist aus Altersgründen – nicht mehr an. Besonders viele sind es in der SVP und in der CVP. Das schmerzt diese Parteien besonders: Bekannte bisherige Grossrätinnen und Grossräte bringen drum zusätzliche Stimmen, was die Bilanz der Partei verbessert. Nachfolgend stellen wir kurz in alphabetischer Reihenfolge zehn Grossrätinnen und Grossräte vor, die nicht mehr antreten:

«Vierzehn Jahre Arbeit im Kantonsparlament sind genug,» gilt für Adrian Ackermann (1964, FDP) aus Kaisten, Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Er ist noch jung. Als Immobilien-Treuhänder wird er in den Medien auch künftig als Präsident des Verbandes der Immobilienwirtschaft SVIT Aargau präsent sein. Ackermann coachte zehn Jahre lang den FC Grossrat. 2013 war er der Kronprinz für die Nachfolge von Thierry Burkart als Kantonalpräsident, nahm sich dann aber aus beruflichen Gründen aus dem Rennen.

Weit über ihre CVP-Parteigrenzen hinaus bekannt ist Regula Bachmann (1944) als Präsidentin des WWF Aargau. Sie ist seit 2006 im Grossen Rat. Im aktuellsten Umweltrating der Umweltverbände rangiert sie nach 24 Grossräten von SP, Grünen und Adrian Bircher (GLP) allerdings «nur» auf Rang 25 der 140 Grossräte, immerhin weit vor den andern CVP-Grossräten. Ob sie sich bei Umweltentscheiden manchmal gern in eine andere Partei gewünscht hätte?

Der prominenteste Politiker aus Möhlin, Gemeindeammann Fredy Böni (1955, SVP), tritt nach 20 Jahren nicht mehr für den Grossen Rat an. Nebst regionalen Anliegen engagiert sich der Gesundheits- und Sozialpolitiker, der auch im Verwaltungsrat der Klinik Barmelweid ist, in Aarau besonders für die Zukunft der Spitallandschaft. Mit Sorge erfüllt ihn, dass es lukrativer werden (oder schon sein) könnte, Gelder aus dem Sozialsystem zu beziehen, als einer Arbeit nachzugehen.

Hans Dössegger (1951, SVP) politisiert seit 2001 unaufgeregt und kompetent im Grossen Rat. Das verschafft dem Präsidenten der Kommission Gesundheit und Soziales zwar weniger Schlagzeilen. Er hat gleichwohl viel Einfluss. Dössegger präsidiert den Verband Aargauische Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen Vaka. Nebst Littering ging es denn auch in seinen Vorstössen meist um Gesundheitsfragen.

Eine echte Lücke hinterlassen wird auch Eva Eliassen (1949, Grüne) aus Turgi. Die lebenserfahrene Berufsberaterin, die sich besonders für Bildungsanliegen stark macht, und unermüdlich und auch mit Schalk gegen die Sparbemühungen der Regierung antritt, ist seit 2001 Grossrätin. Sie war in der Kommission Gesundheit und Sozialwesen, aktuell ist sie in der Kommission Bildung, Kultur und Sport. Jahrelang präsidierte sie die grüne Fraktion.

Trudi Huonder (1954, CVP) engagiert sich in den Themen Familien, Bildung, Umwelt und Sicherheit. Die Familienfrau ist seit 2004 Grossrätin, aktuell Mitglied der Justizkommission. Sie tritt nicht mehr an. Wahlziel der CVP Lenzburg ist, Huonders frei werdenden Sitz zu verteidigen. Huonder ist wie die meisten Grossräte in ihrer Region vielfältig verankert und vernetzt, etwa als Bezirksparteipräsidentin und als Präsidentin des Verbandes Aargauischer Volkshochschulen.

Der Gemeindeammann von Lupfig, Richard Plüss (1954, SVP), ist seit 1997 Grossrat. Seither hat er unglaubliche 90 Vorstösse (mit-)eingereicht, den jüngsten im September. Darin schlägt der Bildungspolitiker vor, das von der Regierung auf Eis gelegte Thema «Abschaffung der Schulpflegen» wieder aufzunehmen. 2014 wagten er, Matthias Jauslin (FDP) und Andreas Senn (CVP) sich an ein schwieriges Thema. Sie verlangten – vergeblich – mehr Unterschriften für Initiativen.

Den Würenlinger Gemeindeschreiber Andreas Senn (1951, CVP) hielt es ebenfalls 20 Jahre im Grossen Rat. Er präsidiert die Kommission Öffentliche Sicherheit. Er ist auch Präsident des Hauseigentümerverbandes Bezirke Baden/Brugg/Zurzach. Er stimmte 2015 als einziger CVP-Grossrat gegen die Erhöhung des Eigenmietwertes auf 60 Prozent der Marktmiete. Diese 60 Prozent sind die Mindestanforderung des Bundesgerichts. Der Rat sagte knapp ja, die Erhöhung gilt seit 1. Januar.

Theo Voegtli (1955, CVP) hielt es ebenfalls 20 Jahre im Grossen Rat. Der Apotheker aus Kleindöttingen war mehrere Jahre kantonaler Parteipräsident und wurde 2011 Grossratspräsident. Dieses Amt war schon für viele ein Sprungbrett nach Bern. Er nutzte es nicht dafür. Manche Berner Politiker seien derart absorbiert, dass sie geradezu ihre Gesundheit riskieren, so seine damalige Diagnose. 2013 war er massgeblich am Erfolg des Apothekerverbandes gegen die Initiative für eine ärztliche Medikamentenabgabe beteiligt.

Peter Wehrli (1954, SVP) aus Küttigen ist der wohl bekannteste Aargauer Winzer. Auch er ist seit 1997 Grossrat und hört nach 20 Jahren auf. Im Rat war er in den verschiedensten Kommissionen tätig, aktuell in der Kommission Aufgabenplanung und Finanzen. Die hat angesichts der immer neuen Haushaltsanierungsideen der Regierung derzeit und bis auf weiteres alle Hände voll zu tun. An Wehrlis Stelle kandidiert jetzt sein Sohn Rolf Wehrli – natürlich auch für die SVP.

... und Newcomer, die in den Startlöchern sind