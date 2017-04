Unweit von Aarau entfernt beherbergt der Wildpark Roggenhausen - eingebettet in ein seltenes Naturidyll - rund 150 Tiere in etwa 20 Arten. Darunter befinden sich Huftiere, Wildschweine, Mufflons oder Mini-Pigs. Auf dem Naturlehrpfad können sich Interessierte zudem an sechs Standorten über die vorherrschenden Fossilien informieren.