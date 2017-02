Steuerreform zeigt Wirkung

2015 stagnierte aber auch der Steuerertrag der Gemeinden, die Steuerkraft pro Einwohner sank gar leicht von 2642 auf 2605 Franken. Warum? Hier wirkt sich laut Reichlin die vom Volk an der Urne gutgeheissene, in vier Etappen erfolgende Steuerreform 2012 aus. Die Gemeindesteuereinnahmen der natürlichen Personen nahmen daher nur um 0,4 Prozent (plus 6 Millionen Franken) zu. Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen war eine Abnahme um 4 Prozent (7,4 Millionen Franken) zu verzeichnen. Reichlin: «Letzteres ist eine Folge der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen aufgrund der Frankenaufwertung».

2018 tritt der neue Finanzausgleich in Kraft. Welche Wirkung wird er auf Schulden und Vermögen haben? Er werde an der Verschuldungssituation nichts ändern, sagt Yvonne Reichlin. Selbstverständlich werde sich aber in jenen Fällen, wo unter der Neuregelung höhere Beiträge resultieren, die Selbstfinanzierung verbessern, womit der Anstieg der Verschuldung im Vergleich zu heute gebremst wird.

Gautschy: Kritik am Kanton

Renate Gautschy, Präsidentin der Gemeindeammänner-Vereinigung (GAV), relativiert den seinerzeitigen Anstieg des Vermögens der Gemeinden durch die Auflösung stiller Reserven. Seither müsse man viel höhere Abschreibungen tätigen. Das ist mitverantwortlich für den massiven Vermögensschwund im Jahr 2015. Gautschy treibt aber noch eine andere Sorge um. Die Kantonsregierung will den Gemeinden den Zugriff auf diese Aufwertungsreserve erschweren.