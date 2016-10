Für ein strenges Rechtssystem setzen sich demgegenüber vor allem Bürgerliche ein, wobei auch ein Sozialdemokrat die maximale Punktzahl erreicht: Markus Eichenberger aus dem Bezirk Lenzburg. Er ist denn innerhalb der SP von sämtlichen Kandidatinnen und Kandidaten auch am weitesten rechts positioniert. Am anderen Ende der Skala ist Enrico Kägi aus dem Bezirk Rheinfelden der «linkste» aller SVP-Kandidaten.

Auch die strikte Ausländerpolitik ist eine Domäne der Bürgerlichen, namentlich der SVP-Kandidaten. Hier fällt ein Grünliberaler mit dem Maximalwert aus dem Parteienschema: Sebastian Berns aus dem Bezirk Zofingen.

SVP am konservativsten

In gesellschaftspolitischen Fragen sind es nicht etwa Freisinnige, welche die liberalsten Standpunkte vertreten, sondern Kandidaten aus dem links-grünen Spektrum. Am stärksten schlägt das Pendel bei SP-Kandidat Tobias Ackermann für eine liberale Gesellschaft aus, er tritt im Bezirk Baden an. Auf den nächsten Plätzen folgen die Grünen Hanspeter Meier (Baden) und Maja Haus (Brugg).