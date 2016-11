Die Amerikaner werden jetzt als dumm dargestellt, weil sie Trump gewählt haben. Wie ist das für Sie?

Nun, wir Amis werden sowieso immer als das blöde Volk dargestellt. Trotzdem sind jeweils Innovationen aus den USA in Europa sehr beliebt. Nun, in der Schweiz wurde ja auch die Masseneinwanderungsinitiative angenommen und in Grossbritannien wurde der Brexit beschlossen. Das hätte auch niemand gedacht. Dass jetzt allerdings Trump Präsident der USA wird, ist schon ein neues Level. Von daher kann ich verstehen, dass man uns als dumm bezeichnet. Ich schäme mich ja auch.

Was denken Sie, welche Auswirkungen hat die Wahl von Donald Trump?

Innenpolitisch befürchte ich vor allem, dass Obama-Care wieder abgeschafft wird. Donald Trumps Macht ist aber begrenzt. Er braucht immerhin noch den Kongress, der ihn unterstützt. Das beruhigt mich etwas.