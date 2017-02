Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden am 12. Februar über die

Unternehmenssteuerreform III (USR III). Gemäss jüngster Umfrage ist der Abstimmungsausgang völlig offen. Die az wollte von im Aargau tätigen Unternehmerinnen und Unternehmern wissen, wie sie zur Vorlage stehen. Und was erwarten sie von der Regierung, wenn sie diese im Fall eines Volks-Ja umsetzt? Die Antworten zur USR III sind einhellig. Ohne Begeisterung stellen sich die angefragten Unternehmer hinter die Vorlage.

Blocher: Es kommt nichts Besseres

Differenziert antwortet Markus Blocher, Chairman und CEO der Dottikon ES Holding AG. Als Unternehmer hätte er ein Abwarten und möglichst langes Beibehalten des Status quo bevorzugt. Blocher: «Denn der internationale Steuerwettbewerb verschärft sich zurzeit massiv in Richtung tiefere Steuern. Ich gehe davon aus, dass in der Zukunft beim Steuerthema der Druck aus der EU, mit deren absehbaren Zerfall, an Relevanz verlieren wird. Aber dieser Zug ist nun abgefahren.» Denn bei einer Ablehnung der USR III könne man bei den heutigen politischen Kräfteverhältnissen keine wirtschaftsfreundliche und -fördernde Alternative erwarten. Ergo würde die Schweiz unter dem – mit Blick in die USA und nach Grossbritannien – erst so richtig begonnenen internationalen Steuerwettbewerb klar an Attraktivität für Unternehmen einbüssen, ist Blocher überzeugt.

Als Unternehmen bevorzuge man eine unbürokratische, einfache, stabile und langfristig vorhersehbare Steuerpolitik, hält der Sohn von Christoph Blocher fest. Bei der Ausarbeitung der USR III habe sich die Schweiz «zu stark von der EU und den USA einschüchtern und den partikulären Interessen der internationalen Grossunternehmen verleiten sowie unter Zeitdruck setzen lassen», kritisiert der Unternehmer. Das Resultat sei ein Hüftschuss, wenn auch in die richtige Richtung. Leider habe es die Schweiz verpasst, so Blocher, eine langfristige, international wettbewerbsfähige Steuerpolitik auszuarbeiten, die die volkswirtschaftlichen Interessen nachhaltig wahre und geltende Steuermechanismen sanft und vorhersehbar verändere.

Zehnder: Im vorderen Viertel

Doch was erwarten die Unternehmer vom Aargau bei der Umsetzung der USR III, falls sie gutgeheissen werden sollte? Sie setzen auf die Patentbox und erhöhte Abzugsmöglichkeiten für Forschung und Entwicklung. Die Dividenden-Teilbesteuerung dürfe hingegen nicht erhöht werden, tönt es unisono. Hans-Peter Zehnder, Präsident des Verwaltungs-

rates der Zehnder Group AG in Gränichen, bringt es so auf den Punkt: «Ich erwarte, dass die kantonalen Steuern auf ein schweizweit attraktives Niveau – im vorderen Viertel aller Kantone – gesenkt werden. Zudem muss die Dividenden-Teilbesteuerung von heute 40 Prozent beibehalten werden.»

Markus Blocher antwortet umfassend. Er erwarte vom Kanton Aargau eine zielgerichtete, rasche und unbürokratische Umsetzung in der Ausgestaltung der USR III auf kantonaler Ebene bei deren Annahme. Und zwar so, dass möglichst keine steuerlichen Mehrbelastungen resultieren. Blocher: «Wir beobachten dies genau im Hinblick auf unsere künftigen Ausbaupläne. Der Kanton Aargau kann und muss hier noch deutlich mehr tun.» Zurzeit könne man nicht von Rechtssicherheit, Planbarkeit oder Standortvorteil sprechen. Gelinge es nicht, dies rasch zu ändern, «werden Unternehmen abwandern», so Blocher. Zudem gelte es, die «überbordende Bürokratie und Regulierung zu stoppen, das heisst so wenig und so einfach wie möglich zu regulieren und mehr Eigenverantwortung».

Letztlich gehe es darum, «zu einer vernünftigen Bildungspolitik zurückzukehren: Lesen, Schreiben und Rechnen zu lehren und mehr Naturwissenschaft sowie Technik zu vermitteln, anstatt sich in pädagogischen Diskussionen zu verlieren», schliesst Blocher.

