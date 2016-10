Am 27. November kommt es zum Dreikampf um den fünften Regierungssitz. Im «TalkTäglich» rückte sich Yvonne Feri schon mal weg aus der linken und hin zur rechten Ecke der SP: «Dort fühle ich mich sehr wohl, ich bin sehr pragmatisch.» Sie distanzierte sich damit auch von einem Rating aller Nationalräte der «Schweiz am Sonntag», bei dem sie am linken Rand des Parlaments landete – noch vor Cédric Wermuth.