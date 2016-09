Heiss war es am Oldtimer-Grandprix auf dem Areal der Emil Frey AG in Safenwil. Heiss war auch die Action, die auf dem Rundkurs durchs Areal geboten wurde. 100 Oldtimer-Autos und 70 Motorräder, darunter, auch ein Rudel Zweigangtöffli, liessen die Zuschauer am Streckenrand in Verzückung geraten.

«So einen hatte ich früher auch» hörte man da und dort und sofort waren die Benzingespräche lanciert. Die Oldtimer-Freaks erzählten sich Geschichten aus längst vergangener Zeit und holten damit für kurze Zeit einen Moment ihrer Jugend zurück.

Dass Oldtimer nicht zwingend abertausende Franken kosten müssen, beweist die Szene der Töfflibuebe und -meitli. Die Töffli erfreuen sich wieder grösster Beliebtheit. Überall werden totgeglaubte Töffli-Wracks ausgegraben, mit Liebe zum Detail aufgebaut, um am Ende schöner, als sie damals neu waren, auf den Strasse unterwegs zu sein.

Ein seliges Lächeln des CEOs

André Steiner, der Geschäftsleiter der Emil Frey AG, stand als englischer Gentleman gekleidet locker lässig an einen feuerroten Austin Healey 3000 MK II gelehnt. «Der Grandprix hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt», sagte er und freute sich, bald seine Runden im Healey MK II drehen zu können.

Viele Runden hat in den letzten 25 Jahren auch der Ruedertaler Seitenwagenpiloten Hans Bolliger gedreht. Seit dem 1. GP ist er mit seinem BMW-Seitenwagen, und seinem «Plampi» Peter Oswald am Start.

Auf besonderes Interesse stiessen die Gastclubs MG Rover und Amicale Peugeot, die zum Jubiläum als Spezialgäste eingeladen waren. Daniel Mauerhofer, der Speaker, sagte zu Peugeot: «Schon immer galt diese französische Marke als Trendsetter und Vorreiter der Automobiltechnik. Als Beweis sieht man hier das wunderschöne 601 Cabrio und den legendären 404.»