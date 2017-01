Sie haben sich bereits während der Wahlen als Anhänger von Trump bekannt. Was macht er Ihrer Meinung nach richtig?

Ich habe Donald Trump als Unternehmer kennengelernt, der seine Ziele von Anfang an klar kommuniziert hat. Im Wahlkampf hat er angekündigt, den IS zu vernichten, die Grenzen zu Mexiko zu verschärfen und Amerika an erste Stelle zu stellen – genau diese Versprechen setzt er jetzt als Präsident auch um.

Was macht er falsch?

Während ich seine Politikinhalte befürworte, stimme ich mit seinem Politikstil nicht immer überein. Gewisse sexistische, anti-feministische Äusserungen gehen mir zu weit – das unterstütze ich nicht.

Was würden Sie von Trumps Politik gerne für die Schweiz übernehmen?

Ganz klar: Die Schweiz an erste Stelle stellen im Sinn von «Switzerland first». Mir ist erst vergangene Woche an einer Sitzung in Bern wieder aufgefallen, wie sehr unser Bundesrat fern der Heimat politisiert, als Themen wie Personenfreizügigkeit oder Grenzgänger behandelt wurden. Ich würde zwar keine Mauer bauen wollen, wie es Trump für die Grenze zu Mexiko verlangt, aber setze mich trotzdem dafür ein, dass auch unsere Grenzen stärker gesichert werden.

Was haben Sie für einen Bezug zu Amerika?

Keinen grossen. Es ist ein interessantes Land, das ich schon bereist habe.