Am Mittwochabend entscheidet die CVP, wen sie im zweiten Wahlgang der Regierungsratswahlen unterstützen wird. Bereits in den Wahlkampf gestartet sind Franziska Roth (SVP), Yvonne Feri (SP) und Maya Bally (BDP). Die drei Kandidatinnen stellten sich am Mittwochabend beim Gipfeltreffen im Wahltalk von TeleM1 erstmals der neuen Ausgangslage, sprich dem Dreikampf.

Dass der Wahlkampf bereits im vollen Gang ist, haben die Reaktionen von Politikern verschiedener Couleur auf die FDP-Unterstützung für Roth und auf das Antreten von Bally gezeigt. Das zeigte nun auch der Wahltalk. Alle drei Kandidatinnen machten Aussagen, um sich gegen ein vermeintlich falsches Image zu wehren.

Bally muss sich dafür rechtfertigen, dass sie nur mit einer kleinen Partei im Rücken antritt, das sie also quasi gar keine Berechtigung für die Wahl habe. Es handle sich um Persönlichkeitswahlen, sagte sie dementsprechend. "Persönlichkeit, Erfahrung und Kompetenz sind entscheidend."

Yvonne Feri wehrte sich dagegen, zu sehr in die linke Ecke gestellt zu werden. Sie verwies auf ihre Tätigkeit im Wettinger Gemeinderat. "Ich habe dort elf Jahre lang bewiesen, dass ich keine Parteisoldatin bin." Sinngemäss sagte sie, dass das nicht zu vergleichen sei mit ihrer Tätigkeit als SP-Nationalrätin in Bern. Dort, auf Bundesebene, bewege man sich anders.

Feri verortete zudem die BDP "klar auf der rechten Seite". Mit dem Ziel, dass sich Mitte-Wähler eher für sie statt für Bally entscheiden. Doch die BDP-Politikerin konterte, sie stehe "in der Mitte". Die BDP habe einen konservativen Touch, sei aber gesellschaftsliberal und klar für die Energiestrategie 2050.

Franziska Roth gestand ein, dass sie im Wahlkampf zwei unglückliche Formulierungen gewählt hatte (die Ritalin-Aussage und jene zu den höheren Schülerzahlen in Klassen). Auch sie wehrte sich dagegen, nur auf diese Aussagen reduziert zu werden, zumal sie sich falsch verstanden fühlte.

Ihr merkte man im Talk eine gewisse Nervosität an - vielleicht die Nervosität vor einer dritten unglücklichen Formulierung. Zudem wehrte sie sich, ganz rechts in der SVP verortet zu werden. "Ich würde mich in der Mitte der SVP platzieren", sagte sie, die sich auf Parteilinie sieht. "Ich will mich nicht in die rechte Ecke drücken lassen."

Eine ausführliche Version folgt im Laufe des Abends.