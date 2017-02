Kürzlich veröffentlichte der Aargauer SVP-Politiker Naveen Hofstetter ein Video auf seinem Facebook-Account. Dieses zeigt ihn während seiner Rede an der Delegiertenversammlung seiner Partei vom 14. Januar 2017.

Der indischstämmige Schweizer wettert im Video gegen die Einbürgerungsinitiative respektive gegen die Schweizer Ausländerpolitik. Der 35-Jährige spricht dabei unter anderem von "schwarzen Köpfen aus Afrika". Weiter heisst es in seiner Rede: "Wenn wir so weiter fahren, meine Damen und Herren, dann sehe ich wirklich - auch wenn ich nicht zuvor in den Spiegel schaue - schwarz für unser Land."