Schon bald nach Amtsantritt der grünen Regierungsrätin Susanne Hochuli 2009 sorgte ihr Namenszug für rote Köpfe. Hochuli liess nämlich auf Taschenmessern, die der Kanton an aus der Wehrpflicht zu entlassende Wehrmänner abgibt, ihren Namenszug aufprägen. Es gab Unmut, weil Gesundheitsdirektorin Hochuli, die gleichzeitig auch Militärdirektorin war, in letzterer Funktion anfänglich einige unglückliche Auftritte hatte. Aber gewiss auch, weil ihre Partei – anders als Hochuli selbst – die Armee abschaffen will. So gab es Wehrmänner, die das Taschenmesser liegen liessen, und nicht nach Hause nahmen.