Für die kantonale Sektion der «Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz» (Aves) steht fest: «Die Atomausstiegsinitiative der Grünen würde den Aargau besonders stark treffen.» In einer Mitteilung warnt Aves Aargau vor dem Verlust von Arbeitsplätzen, wenn die AKW in Beznau und Leibstadt vorzeitig abgestellt werden müssten.

Diese produzierten «sehr günstigen Strom und garantieren Tausende hochwertiger Arbeitsplätze in den Kraftwerken und Zulieferbetrieben». Auch für die Forschung am Paul-Scherrer-Institut in Villigen sieht die Aves schwarz. Diese würde «keinen Bestand haben, wenn die Schweiz die Kerntechnologie verbietet». Vielmehr würden dann «die besten Köpfe ins Ausland abwandern», befürchtet die Aves.

Weniger oder mehr Stellen?

Zu einem ganz anderen Schluss kam letzte Woche eine Studie, welche die ZHAW Wädenswil im Auftrag der atomkritischen Schweizerischen Energie-Stiftung SES durchführte. Laut der Studie würde ein «geordneter Atomausstieg» nach einem Ja zur Initiative zwischen 5000 und 6000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Diese sollen durch den Ersatz des Atomstroms mit erneuerbaren Energien entstehen. Studienautor Jürg Rohrer betont, dass für die Berechnungen von konservativen Annahmen ausgegangen wurde. «Die für die Stilllegung der Atomkraftwerke und die Entsorgung des Atommülls neu zu schaffenden Arbeitsplätze wurden in der Studie nicht berücksichtigt.»