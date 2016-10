Grosser Rat, Kantonsrat, Landrat – wie die Kantone ihre Parlamente nennen, ist genauso verschieden wie deren Grösse: Am meisten Mitglieder sitzen im Zürcher (180), am wenigsten in Zuger Kantonsrat (80). Noch mehr waren es bis 2005 im Kanton Aargau: 200 Frauen und Männer vertraten ihre Wähler im Parlament. Zu viele fand die FDP und lancierte die Initiative «Abspecken beim Grossen Rat» – mit Erfolg. Heute werden 140 Grossrätinnen und Grossräte gewählt. Doch stellt man die Sitzzahl in Relation zur Gesamtbevölkerung des jeweiligen Kantons, zeigt sich ein anderes Bild: Während ein Zürcher Parlamentarier über 8100 Einwohner vertritt, liegt der Wert in anderen Kantonen deutlich tiefer. Im kleinen Kanton Zug kommt etwa auf jeden 1500. Bürger ein Kantonsrat. Auch sonst bestehen grosse Unterschiede zwischen den Kantonen, wie eine Umfrage der «Schweiz am Sonntag» zeigt. Eine Auswahl. Entschädigung: In anderen Kantonen gibt es mehr Geld zu holen als im Aargau. Daran sind die Grossräte zumindest teilweise selber schuld: Jüngst senkten sie ihre eigene pauschale jährliche Entschädigung von 5000 auf 4000 Franken. Das ist gleich viel, wie die Zürcher Kollegen erhalten – aber 2000 weniger als die Luzerner. Dazu kommen die Sitzungsgelder; die 150 Franken pro Halbtag im Aargau entsprechen in etwa dem Durchschnitt.



Sitzungsbeginn: Besonders früh aufstehen müssen die Parlamentarier in Zürich; bereits um 8.15 Uhr ist Sitzungsbeginn. Da haben es die Aargauer Grossräte besser, die um 10 Uhr mit der Debatte beginnen. Bis auf die Baselbieter legen alle Parlamente früher los.



Direktübertragung: GLP-Grossrat Sander Mallien schlug 2013 vor, die Grossratsdebatte live in Ton und Bild online zu übertragen. Sein Vorstoss wurde allerdings von der grossen Mehrheit im Rat aus Kostengründen abgelehnt. Einen Livestream gibt es hingegen in Solothurn, in den Kantonen Bern und Basel-Landschaft können Interessierte online zuhören.



Absenzen: Im Durchschnitt nahmen 2015 131 von 140 Mitgliedern an den Grossratssitzungen im Aargau teil. 304 Absenzen kamen im ganzen Jahr zusammen – 12 davon unentschuldigt. Im Kanton Zug waren es vergangenes Jahr 83 Absenzen, in Solothurn 87. In Zürich erschienen Kantonsräte im Durchschnitt an 96 Prozent der Sitzungen. Ein Teil der angefragten Kantone führt darüber keine Statistik.









Alter: Politiker fordern eine «Veralterung» des Parlaments. Der Grund: Die Senioren sind gemessen an ihrer Bevölkerungsgruppe im Parlament untervertreten – auch im Aargau. Der Altersdurchschnitt liegt denn auch unter jenen der Nachbarkantone: Die 48,58 Jahre sind der tiefste Wert. Die Unterschiede sind minim, der Altersdurchschnitt ist überall um 50.



Leibliches Wohl: Mineral, Apfelsaft, Cola light – in Luzern dürfen sich die Kantonsräte über Gratis-Getränke freuen. In Zürich wird kostenlos Kaffee und Orangensaft ausgeschenkt und in Zug gibt es immerhin den Kaffee umsonst. Und im Aargau? «Den Ratsmitgliedern steht Leitungswasser kostenlos zur Verfügung», teilt der Parlamentsdienst auf Anfrage mit. Dafür erhalten die Ratsmitglieder 30 Franken für die Mittagsverpflegung an Grossratstagen.