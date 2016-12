Die Umstellung auf Weiss-Blau ist unter anderem auch ein europäisches Anliegen. Im Bestreben, die Polizeifarben in Europa zu vereinheitlichen und damit für die Bevölkerung leichter erkennbar zu machen, stellten etwa die deutschen Bundesländer in den letzten Jahren auf «Verkehrsblau» mit silbernem oder weissem Untergrund um. Die deutsche Polizei trug bis vor einigen Jahren traditionell grüne Uniformen und fuhr weiss-grüne Streifenwagen – tannen- oder minzgrün in der Bundesrepublik, olivgrün in der DDR. Ende Dezember schliesst nun Bayern als letztes Bundesland die neue weiss-blaue Farbgebung ab.

Transportpolizei und Grenzwacht

Im Aargau sind zusätzlich zur Kapo und den Regionalpolizeien auch Fahrzeuge der Transportpolizei der SBB und des Grenzwachtkorps unterwegs.

Die SBB-Polizei hat im Aargau zwar keinen Stützpunkt, sorgt aber auf Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln für Sicherheit und Ordnung. Ursprünglich ein privater Sicherheitsdienst mit beschränkten Kompetenzen, ist die Einheit der SBB seit einigen Jahren ein offizielles Polizeikorps. «Unsere Transportpolizei ist überall dort unterwegs, wo unsere Züge rollen. Die Kontakte zu den jeweiligen Polizeien vor Ort sind eng», sagt SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi. Die Fahrzeuge der Transportpolizei sind silber-blau lackiert – ganz ähnlich wie mittlerweile die meisten Polizeiautos in Deutschland.

Die Schweizer Grenzwächter sind zwar uniformiert und bewaffnet, sie sind aber keine Polizisten. Sie unterstehen der Eidgenössischen Zollverwaltung, die ihrerseits zum Finanzdepartement des Bundes gehört.

Die Fahrzeuge des Grenzwachtkorps sind alle einheitlich in Dunkelviolett und Neongelb – auch die Boote, die unter anderem auf dem Rhein unterwegs sind.