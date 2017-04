Seit bald 300 Jahren ist der Aargau einer der bedeutendsten Industriestandorte der Schweiz. Dass der Aargau diese Entwicklung nehmen konnte, verdankt er dem bernischen Manufakturmandat aus dem Jahre 1719. Mit diesem Erlass schuf der bernische Rat vor bald 300 Jahren als erster Ort die Voraussetzungen für die Entstehung der Industrie. In der Folge blühte im Berner Aargau das Textilgewerbe auf, gleichzeitig entwickelten sich im Freiamt die Geflechtindustrie und im Fricktal die Seidenindustrie. Ende des 19. Jahrhunderts übernahmen die Elektro- und Maschinenindustrie in der Region Baden und die chemische Industrie im Fricktal die Pionierrollen in der zweiten Phase der Industrialisierung.

In einer Interpellation erkundigt sich nun Jeanine Glarner (FDP), ob der Regierungsrat bereit sei, das Jahr 2019 zum kantonalen Gedenkjahr aus Anlass des für den Aargau so bedeutsamen bernischen Manufakturmandates von 1719 zu erklären. Mitunterzeichnet ist der Vorstoss von 48 Ratsmitgliedern aus allen Fraktionen.

Ein solches Gedenkjahr würde die Chance bieten, dass über ein Programm 2019 hinaus eine koordinierte und nachhaltige Vermittlung der Industriekultur im ganzen Kanton entstehen könnte, argumentieren die Interpellanten. Zudem sei es angebracht, dass nach den kantonalen Gedenkjahren 2008 und 2015, die sich auf Ereignisse im Spätmittelalter bezogen haben, nun ein Gedenkjahr zu einem Meilenstein der Geschichte der Neuzeit folge.

Grundsätzlich geht der Regierungsrat mit den Ausführungen einig: Der Kanton Aargau verfüge über eine reiche Industriekultur, die im Bewusstsein einer breiten Bevölkerung zu wenig verankert sei. Es bestehe tatsächlich von Seiten von Kultur und Wirtschaft ein grosses Interesse, das schlummernde Potenzial für die Vermittlung der jüngeren Kantonsgeschichte und der Bedeutung der heutigen Industrie zu aktivieren. Aufgrund der angespannten Finanzlage verzichtet der Regierungsrat jedoch darauf, die Abteilung Kultur des Kantons mit der Planung und Organisation eines Themenjahres zur Industriekultur zu beauftragen. Die Initiative für ein Themenjahr müsste deshalb von einer Interessengemeinschaft ausgehen. Allenfalls wäre der Regierungsrat bereit, ein Fördergesuch an den Swisslos-Fonds wohlwollend zu prüfen.