"Einfach alle Vorlagen zu bekämpfen, bei denen es ums Sparen geht, kann nicht das Ziel sein", warnte dagegen FDP-Kantonalpräsident Matthias Jauslin. "Schlussendlich brauchen wir eine Bilanz, die ausgeglichen ist." Auch für Wermuth ist klar: Der Aargau werde weiterhin "ein sehr bürgerlicher Kanton“ bleiben. "Es ist nicht so, dass wir die Politik verändern können."



Bereits am 27. November stimmen die Aargauerinnen und Aargauer über zwei Vorlagen ab, die per Behördenreferendum an die Urne gelangten: Im September waren gegen Mittelkürzungen für Gewässer-Revitalisierungen und gegen die Abschaffung des Berufswahljahres Behördenreferenden ergriffen worden.