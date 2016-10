In den heimischen Wäldern haben Wildtiere keine natürlichen Feinde mehr: Wölfe leben eher weiter oben in den Bergen und Bären scheuen das besiedelte Gebiet. Nur ab und an streift ein Luchs durch die hiesigen Wälder – doch auf dessen Speiseplan stehen nur die etwas kleineren Tiere.

Damit unsere Wälder nicht von Wildtieren übersiedelt werden, die sich gegenseitig in Bedrängnis bringen, braucht es die rund 1300 Mitglieder des Aargauischen Jagdschutzvereins (AJV). Mit ihrer Arbeit stellen sie im Auftrag des Kantons das Gleichgewicht in den Wäldern wieder her und hindern beispielsweise das Ausbreiten von Krankheiten unter den Wildtieren.

Der Jagdschutzverein liess nun im Rahmen einer Bachelorarbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz analysieren, wie hoch der Arbeitsaufwand seiner Jäger ist. 2015 wurden gesamthaft Einnahmen von 2,55 Millionen Franken berappt. Die grössten Einnahmequellen von je 1 Million Franken kamen dabei von Mitgliederbeiträgen der Jagdvereine sowie vom Verkauf des Wildbrets. Für einen Verein ist das viel Geld – wären da nicht noch die Ausgaben. Hier kommt allerhand zusammen, etwa Ausrüstung oder die Anschaffung der Jagdhunde.