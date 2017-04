Wer darf im Schulzimmer ein Kopftuch tragen? Dürfen Schülerinnen vom Schwimmunterricht dispensiert werden? Und müssen die Köche des Mittagsmenus auf religiös begründete Essensvorschriften Rücksicht nehmen? Mit Fragen wie diesen sehen sich zuweilen auch Aargauer Schulen konfrontiert. Eine neue Handreichung des kantonalen Bildungsdepartements soll Lehrerinnen und Lehrern im Umgang mit religiösen Anliegen helfen.

Am Ursprung des 11-seitigen Papiers stehen Marianne Binder und ihre Partei. Im Mai letzten Jahres forderte die CVP-Fraktion in einer Motion verbindliche Regelungen «zur Gewährleistung des guten Zusammenlebens der Kulturen in unserem Kanton» – unter anderem im Schulbereich. Doch das Ergebnis vermag die Motionärin nicht zu überzeugen; Parteipräsidentin Binder zeigt sich enttäuscht. «Wir wollten konkrete Handlungsanweisungen, doch ich frage mich, was Lehrpersonen mit dieser vagen Auslegeordnung anfangen sollen.» Für die CVP-Grossrätin zeigt das Ergebnis einen verkrampften Umgang mit unserer eigenen Kultur. «Die Verantwortlichen beim Kanton haben Hemmungen gegenüber der eigenen Kultur. Wer keine Weihnachtslieder singen mag, bekommt Dispens vom Mitsingen, also bitte sehr!»