Entscheid der CVP fällt am Mittwoch

Sie will sich nun auf die eigene Partei konzentrieren. Die CVP-Geschäftsleitung trifft sich am Mittwoch um 18.30 Uhr zur Lagebesprechung, um mit einem Vorschlag in die anschliessende Delegiertenversammlung zu gehen.

Noch immer hält Binder an ihrem Ceterum Censeo fest: "Wir brauchen eine einzige gemeinsame bürgerliche Kandidatin." Roth wäre nun die logische Person? Doch das Problem der FDP hat auch die CVP: Franziska Roth ist auch ihr nicht genehm. Am Ende muss aber wohl auch Sie in den Chor einstimmen, denn nur geschlossen können die Bürgerlichen eine links-grüne Kandidatin Yvonne Feri (SP) verhindern. Eine zweite bürgerliche Kandidatur – denkbar ist auch eine Kandidatin aus der Mitte (etwa Maya Bally) – spielt SP und Grünen in die Hände.

Binder jedenfalls zweifelt daran, dass Roth weiter zulegen kann. Doch genau das müsste sie können, um im zweiten Wahlgang vom 27. November den noch offenen fünften Regierungssitz zu erobern.