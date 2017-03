CVP-Präsidentin Marianne Binder will mit einer Interpellation nicht mehr erwerbstätige Rentnerinnen und Rentner bei der Steuererklärung entlasten. Das könnte so funktionieren: Man wird ja gemäss Vermögens- und Einkommensverhältnissen besteuert. Im Speziellen Letztere verändern sich bei erwerbstätigen Menschen. Demgegenüber hat ein Grossteil der Rentnerinnen und Rentner kein Erwerbseinkommen mehr, ihre Vermögensverhältnisse und auch die Abzüge sind stabil. Die Bezüge aus den Sozialversicherungen verändern sich ebenfalls nicht, so Binder in ihrem Vorstoss. Davon ausgehend fragt sie bei der Regierung an, ob man es künftig nicht so handhaben könnte, dass im Rentenalter das jährliche Ausfüllen einer Steuererklärung nur dann obligatorisch bleibt, wenn sich

a) die Vermögensverhältnisse geändert haben, (etwa Erbschaft, Lotteriegewinn),

b) die Einkommensverhältnisse geändert haben, (etwa Aktiengewinne, berufliche Tätigkeiten).

Ansonsten, schlägt Binder vor, soll das Ausfüllen einer Steuererklärung fakultativ werden. Demnach müssten Rentner einmalig eine Steuererklärung einreichen. Fortan könnten sie sich mit einer eidesstattlichen Erklärung auf die entsprechende Veranlagung berufen. Damit könnte man vieles vereinfachen, und auch dem Staat hohe administrative Kosten ersparen, hofft die CVP-Präsidentin. Sie fragt an, ob die Regierung zu einer solchen Regelung bereit wäre. Und sie will wissen, wie diese den Anteil hochbetagter Menschen beurteilt, die «gebüsst werden, weil sie überfordert sind beim Ausfüllen der Steuererklärung». (MKU)