Der Super-League-Club aus der Innerschweiz ist auch in diesem Jahr klarer Favorit. Und der FC Aarau deshalb erst recht auf eine lautstarke Unterstützung angewiesen. Wird der Heimvorteil voll ausgenutzt, ist alles möglich. Insgeheim darf man auch ein wenig auf die Luzerner Fasnacht hoffen: Diese erlebte gestern Güdisdienstagnacht mit dem Monstercorso ihren Schlusspunkt – da wäre es doch möglich, dass der eine oder andere Luzern-Anhänger seine Stimmkraft bis heute Abend noch nicht wieder vollständig erlangt hat.

Geschäftsführer Robert Kamer sagt: «Für uns ist das im Moment absolut das Spiel des Jahres. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so weit gekommen sind. Deshalb freuen wir uns sehr darauf.» Man habe in den vergangenen Jahren mehrmals gegen Luzern «gefightet», es sei immer knapp gewesen. Zuletzt war dies vor gut einem Jahr der Fall, als, ebenfalls im Brügglifeld und im Cup-Viertelfinal, die Luzerner die Aarauer mit 4:3 bezwingen konnten.

Damals schrieb die Szene Aarau in ihrer Choreografie vor dem Anpfiff euphorisch in Grossbuchstaben: «Zäme rechtig Halbfinal – Gmeinsam zum Derbysieg.» Das Motto hat unverändert Gültigkeit. Und eines ist klar: Diese Party findet bei jedem Wetter statt.