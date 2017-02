Viel wurde schon geschrieben über die Wahlen vom letzten Herbst im Aargau, doch eine Frage ist bislang unbeantwortet geblieben: Wer hat wen gewählt? Zum ersten Mal ist diese Frage nun nach Grossratswahlen im Kanton Aargau von den beiden Politologen vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA), Thomas Milic und Uwe Serdült, untersucht worden. Basis für die neue Studie ist eine Onlinebefragung von rund 1500 Aargauer Wahlberechtigten. Die Befragung erfolgte zwischen dem 21. und 24. Oktober über einen Fragebogen auf der Website der Aargauer Zeitung.

Bis anhin wurden die Stimmberechtigten meist telefonisch befragt. Kein leichtes Unterfangen in Zeiten, in denen viele Personen über keinen Festnetzanschluss mehr verfügen. Nachbefragungen über Websites sind zudem deutlich günstiger, ermöglichen aber dennoch gute Stichproben. «Den Onlinebefragungen gehört die Zukunft», sagt Uwe Serdült, einer der beiden Studienautoren. Verzerrungen gibt es aber auch dabei, weshalb die Antworten gewichtet werden. Ein Beispiel: Haben sich überdurchschnittlich viele junge Personen beteiligt, muss dies wieder ausgeglichen werden, um eine möglichst genaue Abbildung jener 32,8 Prozent der Aargauer Bevölkerung zu erhalten, die im Herbst an die Urne gingen. Die Ergebnisse gewähren Einblicke in die sozialen Merkmale der Anhänger der fünf wählerstärksten Parteien – aufgeteilt in sieben Kategorien: Alter, Geschlecht, Bildung, Konfessionszugehörigkeit, Haushaltseinkommen, Erwerbsstatus und berufliche Stellung. Ablesen lässt sich etwa, welche Partei besonders gut bei Frauen (SP), bei Katholiken (CVP), bei über 60-Jährigen (FDP), bei Jungen (Grüne) oder bei Büezern (SVP) ankommt.