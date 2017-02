Freiermuth ist der Meinung, dass ein Schulleiter die Klassenstunde innerhalb der normalen Lektionen unterbringen kann. «Es vergeht an den Schulen kein Monat ohne Projektunterricht, Spezialstundenplan oder sonstige besondere Aktivitäten, da lässt sich auch eine Klassenstunde einbauen.» Wenn in einer Klasse tatsächlich Not bestehe, könnten Zusatz- oder Assistenzlektionen beantragt werden, sagt Freiermuth. «Dafür hätte der Schulleiter das Problem dem Bildungsdepartement aber offen kommunizieren müssen», ergänzt sie.

Ganz ähnlich wie die FDP-Grossrätin äussert sich erstaunlicherweise ihre grüne Ratskollegin Ruth Müri. «Das Vorgehen ist nicht korrekt, ein Freifach als Ersatz für eine Klassenstunde einzusetzen, scheint mir fragwürdig», sagt Müri, die in Baden als Stadträtin für das Bildungsressort verantwortlich ist. Die Grünen-Grossrätin hält fest: «Der Brief der Schulleitung an die Eltern ist irreführend, auch wenn der Schulleiter in guter Absicht gehandelt hat, um für die Schülerinnen und Schüler eine offenbar notwendige Stunde zu erhalten.»

Flexibilität für Schulleitungen

Themen wie Sozialkompetenz, Konfliktbewältigung oder auch verbindliche Regeln innerhalb einer Klasse seien wichtig, sagt Ruth Müri. «Das muss aber innerhalb der normalen Lektionen Platz finden, auch wenn gewisse Aspekte durchaus zu den Inhalten des Fachs Ethik und Religionen passen.» Mehr Geld zu verlangen sei unter den aktuellen Rahmenbedingung kaum der richtige Ansatz, schliesslich habe es bei der Stundentafel ja keine Kürzungen gegeben. «Ich würde eher auf mehr Flexibilität und Kompetenz der Schulleitungen setzen», nennt Müri ihr Rezept. Grundsätzlich habe jede Schule ihre Besonderheiten und Bedürfnisse und müsste die Mittel auch entsprechend etwas flexibler einsetzen können, dies natürlich im Rahmen des Lehrplans.