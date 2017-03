Die freisinnige Fraktion reicht in der heutigen Grossratssitzung einen Vorstoss ein, der sehr kontroverse Reaktionen auslösen wird. Sie will nämlich das Spitalgesetz so anpassen, dass der Kanton das Kantonsspital Aarau AG (KSA), das Kantonsspital Baden AG (KSB) und die Psychiatrischen Dienste AG (PDAG) vollständig verkaufen, sprich privatisieren kann. Zu prüfen seien auch Vor- und Nachteile einer vorgängigen Teilveräusserung der Aktien.

FDP-Gesundheitspolitikerin und Apothekerin Martina Sigg begründet die Forderung mit der Sorge, «wie eine effektivere Steuerung der Finanzierung der stationären Versorgung erfolgen kann». Wie man es drehe und wende, zeige sich immer wieder das Hauptproblem: «Die Interessenkonflikte des Kantons als Eigentümer, Betreiber, Regulator, Finanzierer und Leistungsbesteller seiner Kantonsspitäler sind wesentliche Hindernisse auf dem Weg zu einer wettbewerblichen und kosteneffizienten Spitalversorgung.» Eine Entflechtung dieser Interessenkonflikte sei somit der erste Schritt zur Erreichung einer effizienteren Spitalversorgung», schreibt Sigg in der FDP-Motion.

Sigg betont, dass die Regierung in der Beantwortung eines früheren Vorstosses ja einen Bericht in Aussicht gestellt habe, der die Rolle des Kantons bezüglich Eigentümerschaft der Kantonsspitäler beleuchten solle. Darüber hinaus haben sich die Kantonsfinanzen weiter verschlechtert, sodass dringender Handlungsbedarf bestehe, so Sigg.