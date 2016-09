Als ob es Franziska Roth nicht schon genug schwer hätte: In der repräsentativen Umfrage liegt die SVP-Regierungsratskandidatin hinter den rotgrünen Konkurrenten Yvonne Feri (28,4 Prozent) und Robert Obrist (26,3 Prozent) nur auf Platz 7 mit 23,1 Prozent. Nun macht im Bundeshaus und in der Politszene Baden ein Plan die Runde, der Roth zusätzlich in Bedrängnis bringen könnte.

In der CVP überlegt man sich ernsthaft, im zweiten Wahlgang eine eigene Kandidatin ins Rennen zu schicken, um den fünften Regierungsratssitz zu ergattern. Es fällt der Name von Nationalrätin Ruth Humbel. Tritt sie an, würde sie mit ihrer Bekanntheit und Erfahrung sowohl Quereinsteigerin Roth als auch einer allfälligen FDP-Kandidatin das Leben schwer machen.

«Solche Diskussionen gibt es, wie in der FDP ja auch», bestätigt CVP-Präsidentin Marianne Binder auf Anfrage. «Aber wir konzentrieren uns jetzt ganz auf die Wahl von Markus Dieth. Alles andere ist politisch unklug. Wir sehen dann nach dem ersten Wahlgang, wie die neue Ausgangslage ist und werden das genau analysieren.» Voraussetzung für eine zusätzliche Kandidatur ist, dass Dieth es schon im ersten Wahlgang schafft. Ruth Humbel war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.