Ein Verfechter der freien Marktwirtschaft ist der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart. Er sieht in Uber ein «innovatives Angebot», dass sich selbstverständlich an den rechtlichen Rahmen zu halten habe. «Der Gesetzgeber soll nicht das Angebot von Uber regulieren, sondern die Taxibranche liberalisieren.» Burkart fordert, dass man die Arbeits- und Ruhezeitverordnung komplett aus dem Gesetz streichen soll. Somit bräuchten auch die Taxifahrer keine Lizenzen mehr und die Voraussetzungen wären wieder für alle Marktteilnehmer dieselben. Kurt Stutz, Inhaber des gleichnamigen Bahnhoftaxis in Wohlen, hält dies für keine gute Idee und befürchtet eine steigende Zahl an Verkehrsunfällen. «Ohne ARV 2 hätten wir übermüdete Taxifahrer auf den Strassen, die bereits seit 15 Stunden unterwegs sind. Das gäbe ein Desaster.»

Mehr Taxifahrten dank App «go!»

Ein Uber-Verbot wird es in absehbarer Zeit wohl kaum geben. Deshalb ist die Suche nach einer Antwort auf die unerwünschte Konkurrenz wohl der einzige Ausweg für die Aargauer Taxibranche. Im letzten Dezember lancierte die Badener Taxi AG in Zusammenarbeit mit der 7x7 Fahrdienste AG in Zürich die Taxi-App «go!». Nach rund vier Monaten zieht Jörg Röthlisberger, Marketingverantwortlicher von «go!» eine positive Bilanz: «Wir konnten für die Region Baden ausserordentlich viele Downloads erzielen und auch schon mehr Taxifahrten registrieren.»