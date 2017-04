Fast ein Drittel der Zuwanderer in den Aargau kommen aus dem Kanton Zürich. Immer mehr Deutsche gehen zurück in ihr Heimatland, dafür immigrieren wieder mehr Italiener. Und der Anteil von Ausländerinnen und Ausländer mit einem Uni- oder Fachhochschulabschluss nimmt frappant zu. Dies drei Erkenntnisse, die aus den neuen Zahlen vom Zu- und Abwanderungsmonitoring von der Statistik-Stelle des Kantons Aargau hervorgehen.

Der Aargau ist für Zuwanderer unvermindert attraktiv. Dies freut die Aargauer Politiker von rechts bis links, wenn auch alle ihre eigenen Sichtweisen zur Thematik haben. SP-Nationalrat Cédric Wermuth verwundert es nicht, dass viele Zürcherinnen und Zürcher ihr Glück woanders suchen: «Der Aargau ist ein ausgezeichneter Wohnkanton. Die hohen Zuwanderungszahlen aus dem Kanton Zürich sind aber auch eine Folge des Mietmarktes, der sich in Zürich in die falsche Richtung entwickelt hat.» Thomas Burgherr, Nationalrat und SVP-Präsident des Kantons Aargau, sieht die Gründe bei den hiesigen KMU und dem starken Aargauer Industriesektor. «Dass viele Zuwanderer aus den umliegenden Kantonen kommen, unterstreicht die Standortattraktivität unseres Kantons», sagt er.

Diese Aussage wird von den neuen Zahlen aus dem Jahr 2015 jedoch nur bedingt gestützt. Nur gerade 35 Prozent der Zuwanderer arbeiten tatsächlich im Aargau. Rund zwei Drittel von ihnen wohnen nur hier, pendeln aber täglich über die Kantonsgrenzen zu ihrem Arbeitsort und vergrössern somit die Pendlerströme. Diese Entwicklung stört den FDP-Nationalrat Matthias Jauslin aus Wohlen: «Schade, dass der Aargau aktuell nur als Wohn- und nicht als Arbeitskanton so hoch im Kurs ist. Man sollte nicht die Pendler, sondern die Nichtpendler mit einem Steuerabzug belohnen, um dieses Mobilitätsproblem einzudämmen.»

«Lächerlicher SVP-Mythos»

Auch dass immer mehr gut qualifizierte Ausländerinnen und Ausländer in den Aargau kommen, gibt unter den Politikern zu reden. Burgherr begrüsst dies grundsätzlich, aber man dürfe nicht vergessen, dass die vielen kleinen und mittleren Unternehmen im Aargau auf Techniker und Büezer angewiesen seien. Jauslin kann diese Problematik zwar verstehen, findet aber, dass die Unternehmen selber für ihr Glück verantwortlich sind: «Die KMU sind gefordert, ein interessantes Arbeitsumfeld zu schaffen.» Weil für die Schweiz der Forschungs- und Entwicklungssektor sehr wichtig sei, sei hochqualifiziertes Personal aus dem Ausland weiterhin unabdingbar. Für Wermuth sind alle Zuwanderer aus dem Ausland, unabhängig ihres Bildungsniveaus, wichtig: «Unser Wohlstand hängt an der Migration. Wer gegen Migration ist, ist auch gegen den Wohlstand.» Diese Aussage findet Burgherr «schwachsinnig»: Gerade um den Wohlstand der Schweiz und des Aargaus aufrechtzuerhalten, brauche es nicht irgendwelche Zuwanderer aus dem Ausland: «Es immigrieren viele Ausländer in die Schweiz und den Aargau, um von unserem Sozialsystem zu profitieren. Solche Leute brauchen wir hier nicht. Sie belasten doch nur unser Portemonnaie.» Wermuth bezeichnet diese Aussage von Burgherr wiederum als «lächerlichen SVP-Mythos»: «Man kann aus einem Drittstaat nicht in die Schweiz einwandern und sofort Sozialhilfe beziehen. Auch bei EU-Bürgern ist die Einwanderung in die Sozialhilfe ein Ammenmärchen und wird seit Jahren von SVP-Politikern wiederholt.»

Doch wie wird sich die Zuwanderung in der Zukunft entwickeln? Werden noch mehr Menschen aus dem Kanton Zürich in den Aargau kommen? Und wie wirkt sich die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative aus? Keiner der Aargauer Politiker wagt eine konkrete Prognose. Jauslin rechnet damit, dass der Kanton Aargau weiter rasant wachsen wird. Um die Zuwanderung zu meistern, sei eine gute Raumplanung notwendig. Die

ersten Schritte hat die Aargauer Regierung vor zwei Jahren unternommen, als sie Vorschläge zur Umsetzung des schweizerischen Raumplanungsgesetzes nach Bern in die Vernehmlassung schickte. Konkret möchte man die Zentren im Aargau weiter ausbauen und eine

Zersiedlung auf dem Land verhindern.