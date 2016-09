Treffpunkt: Thalheim, Volg. Es ist einer dieser Septembernachmittage, an denen der Sommer dem Herbst zeigt, dass er noch nicht gehen will. Sonne, 26 Grad, ideales Fotowetter für Michel Jaussi. Der Linner Profifotograf, der sonst für ABB, Porsche, Zeiss oder die Post fotografiert, ist diesen Sommer für Aargau Tourismus unterwegs. Er hat ein Konzept erarbeitet: «Bildwelt Aargau». Doch in Zeiten, in denen überall gespart wird, bleibt nicht mehr viel Geld für schöne Fotos. Das wusste Jaussi – und schrieb das Konzept trotzdem, auf seine Kosten. «Die vergangenen Jahre haben mich geprägt. Ich bin an vielen Orten der Welt für Kunden unterwegs. Ich wollte endlich mal etwas für meine Heimat, meinen Kanton machen.»

Bei Aargau Tourismus war man begeistert. Die ersten Sujets werden bereits genutzt. Heute entsteht ein weiteres Imagebild, das auch das Titelbild für die Broschüre «Familien-Erlebnisse» sein wird. Kein Schnappschuss, sondern eine aufwendige Inszenierung mit viel Technik, Assistentin und Models. «Und auch der Himmel muss stimmen», sagt Jaussi. Noch ahnt er nicht, wie recht er heute damit haben wird.

Keine Extrawürste

Ziel ist die Gisliflue, 772 Meter über Meer, spektakulärer Panoramablick. Wir fahren los, kreuzen einen mähenden Bauern im Traktor. Er beobachtet unsere Kolonne skeptisch. Gut, war die Assistentin vor Abfahrt auf der Gemeindekanzlei. Auf einem abgestempelten Zettel hinter unserer Windschutzscheibe steht: «Sonderbewilligung für das Befahren von mit Fahrverbot belegten Flur- und Waldstrassen auf dem Gemeindegebiet Thalheim AG.» Ein paar hundert Meter unterhalb des Gipfels parkieren wir. Jetzt wird umgeladen auf einen geländegängigen Handwagen. Auf dem «Beach-Rolly» landen Kamera, Objektive, Laptop, Kabel, Akkus. Ein grosser Wanderrucksack wird mit Wasserflaschen und Cola Zero gefüllt.

«Chan ich au öppis träge?», fragt die 13-jährige Belina Capoferri. Sie ist mit ihrer Schwester Fiorina (10) und Mami Renata (43) aus Wilen bei Sarnen OW angereist. Renata ist gelernte Konditorin-Confiseuse, aber auch gelerntes Mannequin. Irgendwann nahm sie den Mann mit an ein Shooting, irgendwann die Kinder. Jetzt modeln alle ab und zu. Sie sagt: «So lernt man viele Orte und Leute kennen, an die man sonst nie herankäme.» Roger Federer etwa, oder Ottmar Hitzfeld. Belina und Fiorina können Joker-Tage einsetzen, wenn sie an einem Schulnachmittag in den Aargau fahren, um vor der Kamera Cervelats über die Feuerstelle zu halten. «Ich will nicht, dass sie Extrawürste haben», sagt Mutter Renata. «Manchmal müssen sie auch etwas nachholen.»

Eigentlich hätte die Familie samt Papi Dorian kommen sollen – aber der dreht gerade einen Imagefilm im Luzerner Hotel National. Dass Renata heute nicht mit ihrem Mann, sondern mit Manuel Joss aus Uzwil SG und dessen Sohn Lukas vor der Kamera steht, macht ihr nichts aus. Es gehört zum Job. Dass die Familiennamen nicht übereinstimmen, ist auf dem Foto ja nicht zu sehen. Das Honorar, ein paar hundert Franken, gibts am Schluss gegen Quittung bar auf die Hand. Während die Kinder mit dem Sackmesser Stecken zurechtschnitzen, baut Jaussi sein Hochstativ auf. Es ermöglicht Aufnahmen, die aussehen wie Bilder von einer Drohne, ist aber viel einfacher zu bedienen. Auf zwölf Meter Höhe kann es ausgefahren werden. Heute reichen vier.

Den Himmel austauschen

Die Sonne steht noch zu hoch. Für die Protagonisten heisst das: Warten. Und für den Fotografen: Justieren. Das Hochstativ hat er schon dreimal umplatziert. Details können im Nachhinein digital korrigiert werden, aber die Einstellung, das Verhältnis von Himmel und Land oder die Sonneneinstrahlung, müssen von Anfang an stimmen. Abgedrückt wird am Boden auf dem Laptop, der via Kabel mit der Kamera verbunden ist. Eine schwarze Sonnenblende verdeckt den halben Himmel – dort, wo die Sonne zu sehen wäre. Das ist ein Kunstgriff: Der Himmel wird nachträglich ausgetauscht. «Ich habe ein Himmelarchiv mit vielleicht 7000 Stimmungen, die meisten im Aargau fotografiert», erklärt der Profi. Nur so könne man die Sonne im Bild haben, aber nicht zu viel störendes Gegenlicht. Das sei normal in der Werbefotografie – «einige machen es so».

30 neue Imagebilder fotografiert Jaussi für Aargau Tourismus. Auf einer Schullandkarte hat er die Orte markiert. Um den Top Shot zu erhalten, berechnet er im Voraus exakt den richtigen Zeitpunkt. Will er etwa die Habsburg ablichten, wobei die Sonne hinter einer bestimmten Mauer verschwinden soll, berechnet eine Smartphone-App den perfekten Sonnenstand, die Uhrzeit, die möglichen Tage. Jetzt, auf dem Berg, ist eine andere App wichtiger: das Wetter-Radar. Pixelwolken breiten sich langsam zum Jura hin aus, und damit einige Sorgenfalten auf Jaussis Stirn.

«Wenn chömmer endlich iifüüre?», fragt Fiorina. Zuerst wird die Familie fotografiert, wie Äste herbeigebracht werden. Dann Äste zerkleinern. Eine Szene mit dem Feldstecher. Eine mit Vater und Sohn am Triangulationspunkt. Dann steht die Sonne richtig. Jaussi ruft: «Jetzt!» Auf sein Zeichen hin hat Renata das Zündhölzli angezündet, und es hat eine Flamme gegeben, und sie wollte für ihren Cervelat den Stecken vom Boden nehmen. Da murmelt Jaussi nervös: «Jetzt wirds aber milchig.» Über die Jurakette legt sich ein weisser Schleier. «Das verdamti Wolkeband! Das isch jetzt usem Nüüt cho!»

Jaussi drückt ein paar Mal ab. Die Cervelats brutzeln. Die Assistentin schaut skeptisch in den Himmel. Die Radar-App zeigt: Die weissen Pixel bleiben. Heute wird das nichts mehr. «C’est la vie!», seufzt der Fotograf. Die Szenen mit dem Holz kann er für die Nebenbilder gebrauchen, für den Big Shot muss das Team nochmals herkommen. Ob sie zufällig morgen Zeit hätten, fragt Jaussi seine Models. Sie können es sich einrichten. Auftrag ist Auftrag. Die Kinder haben frei, oder schon um 15 Uhr aus. Am nächsten Tag ist das Wetterglück auf ihrer Seite, die Wolken bleiben weg. «Heute war es paradiesisch, ja schon fast kitschig schön», schreibt Jaussi per SMS. Der Aargau sei eben «ein Kanton mit Charakter».