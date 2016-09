Kann man Politik wirklich mit Marktgesetzen steuern?

In diesem Fall ja. Die Gemeinden werden mit einer Öffnung bei der Kandidatensuche für Gemeinderatsämter viel flexibler. Gemeinden mit vielen guten Politikern können Politiker exportieren. Umgekehrt können Gemeinden, die zuwenige haben, gute Politiker importieren. Stellen Sie sich vor, Novartis dürfte nur Leute in Chefpositionen anstellen, die bereits in Basel wohnen. Die Firma wäre tot! Unser Milizsystem ist ebenfalls bald tot, wenn man keine Mobilität für Gemeindepolitiker zulässt.

Müsste ein Gemeindeammann wenigstens nach seiner Wahl in die Gemeinde ziehen, die er regiert?

Nicht zwingend. Beispiel Schwyz. Dort muss der Kandidierende aus dem eigenen Kanton kommen, dann aber nicht unbedingt in die Gemeinde ziehen, die er führt.

Verstehen Leute aus der eigenen Gemeinde nicht besser, wie ihr Dorf tickt?

Nein. Jede Gemeinde bräuchte ja einen Spezialisten für Finanzen, Soziales, Bildung, etc., um ihre Ämter optimal zu besetzen. Im Aargau bräuchte man das also theoretisch 213 mal für jedes Amt. Das ist illusorisch. Ich gehe deshalb einen Schritt weiter und finde, man muss es einem Gemeinderat ermöglichen in verschiedenen Gemeinden gleichzeitig sein Amt auszuüben. Entscheidend ist, dass dieser die kantonalen Gesetze und Gegebenheiten fundiert kennt. Wenn jemand zum Beispiel das Sozialdossier in mehreren Gemeinden betreut, sagen wir je in einem 20-Prozent-Pensum, hat er eine viel höhere Fachkenntnis. Das wiederum führt zu besseren Ergebnissen für die Gemeinden. Im aktuellen System mit Wohnsitzpflicht ist ein Exekutivpolitiker verdammt dazu, nur einen Kunden zu haben. So würde die Privatwirtschaft niemals funktionieren.

Ist eine solche Professionalisierung auf Gemeindeebene nicht das Ende unseres Milizsystems?

Ich bin ein Anhänger des Milizsystems und für die Bewahrung kleiner Strukturen. Aber dazu müssen wir den Markt für Exekutivpolitiker öffnen. Das Problem sind notabene nicht professionellere Exekutivpolitiker. Es würde niemandem in den Sinn kommen, unprofessionelle Regierungsräte zu fordern. Das Problem ist wenn schon, dass unsere Volksvertreter, die Parlamentarier, zunehmend ihre Politikerposten zum Beruf machen.

Was passiert, wenn man die Rekrutierung von Gemeindepolitikern nicht öffnet für Auswärtige?

Dann bleibt für die kleinen und mittleren nur die Fusion. Fusion heisst aber immer, dass eine Gemeinde einen gewichtigen Teil ihrer Politiker importieren muss, und zwar ausschliesslich vom Fusionspartner Da ist es doch besser, wenn die Gemeinden selbständig bleiben, dafür aber den Personalmarkt öffnen. So können die Stimmbürger selber entscheiden, ob und woher sie einen Auswärtigen als Ammann wollen.