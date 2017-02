So viele Beschwerden gegen Prüfungsresultate wurden in den letzten zehn Jahren an Berufsschulen im Aargau eingereicht. Davon wurden 26 vom Regierungsrat abgewiesen und nur zwei gutgeheissen. Von den 26 abgewiesenen Beschwerden wurden zwei beim kantonalen Verwaltungsgericht angefochten, welches beide abwies. Eine wurde erfolglos ans Bundesgericht weitergezogen.