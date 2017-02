Skijöring: Familie Weilenmann

Eine spezielle Wintersportart, bei der Freiämter vorne mitmischen, ist das Skijöring: ein Schlittenhunde-Sport, aber ohne Schlitten. Die Athleten starten einzeln mit Langlaufski und werden von einem Hund gezogen. Noch vor zwei Jahren traten Guido Weilenmann (51, Bild) aus Wohlen und seine Kinder Lena (22) und Lars (20) mit ihren Greyster-Hunden gemeinsam an der Schweizermeisterschaft an. Die Kinder starteten danach auch an der Weltmeisterschaft. «Die Zusammenarbeit mit dem Hund ist unbeschreiblich. Die Hunde haben genauso Spass oder auch mal einen schlechten Tag wie wir. Es macht viel Freude, zu erleben, wie man gemeinsam Fortschritte macht», erklärte Lena damals.

Sie verzeichnet vier Schweizermeister-Titel, zwei Vize-Schweizermeister-Titel sowie mehrere Swisscup-Siege. Lars ist Vize-Europameister, zweifacher Schweizermeister und zweifacher Swisscup-Sieger. Ihre Faszination für den Sport haben die Geschwister von ihren Eltern. Guido hat in den letzten 30 Jahren an acht Weltmeisterschaften teilgenommen. Seine besten Platzierungen waren der fünfte Rang bei der WM in Alaska und Rang drei an der EM in Deutschland 1987. Mutter Brigitte startete 1993 an den North American Championchips.