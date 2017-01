Motto: «Ein Kanton mit Stil»

Giezendanner lud ins Stilhaus in Rothrist. Warum gerade dorthin? Sein Motto für das Präsidialjahr 2017 lautet drum: «Der Kanton Aargau, ein Kanton mit Stil.» Wenn Zürcher über den Aargau redeten, gehe es nur um Autobahnen, vielleicht noch Burgen, so Giezendanner. «Dabei haben wir so ein gutes Produkt, das wir verkaufen können.» Er wolle zeigen, dass der Aargau mehr biete. Und dabei speziell das Gewerbe ausleuchten. «Ich will zeigen, dass Gewerbler und Unternehmer in der Politik sein sollten. Das ist leider immer weniger der Fall, weil es nicht verträglich ist,» sagte Giezendanner schon im Vorfeld seiner Wahl.

Viel Lob von allen Seiten

Zwischen den abendlichen Menugängen gab es Lobesworte von vielen Seiten, etwa von Landammann Stephan Attiger, der dem jüngsten Aargauer Grossratspräsidenten die Glückwünsche der Regierung überbrachte. Grün hinter den Ohren sei er aber beileibe nicht. Giezendanner sei kein Wasserprediger, er handle nach seinen eigenen Worten.

Lob gab es auch vom frisch gebackenen Grossratspräsident a. D. Marco Hardmeier. Politisch habe man noch nicht viele Übereinstimmungen gefunden, meinte er. Darum gehe es jetzt aber nicht. Er habe Giezendanner als jederzeit loyal, mitmenschlich und positiv aufgestellt erlebt. Er werde das Amt toll ausfüllen, so Hardmeier unter Applaus.

Nicht ganz uneigennützig empfahl Hardmeier seinem Nachfolger, einen grossen Bogen um Stichentscheide zu machen. Bekanntlich durfte Hardmeier sieben solche Entscheide treffen. Er entschied jeweils nach links. Er weiss natürlich, dass Giezendanners Stichentscheide in die andere politische Richtung gehen werden...

Obergerichtspräsident Guido Marbet erinnerte an Martin Luther, der vor 500 Jahren seine Thesen an die Kirchentüre in Wittenberg schlug. Auch heute hätten wohl einige Lust, Thesen an eine Tür zu hämmern, meinte Marbet. Man müsse aber die richtige Sprache finden, um an die Leute zu gelangen. Giezendanner sei bestens dafür geeignet, zeigte sich der Obergerichtspräsident überzeugt.

SVP-Fraktionschef Jean-Pierre Gallati setzte den Reigen der lobenden Worte fort und hob besonders den Einsatz der Familie Giezendanner für das Milizamt hervor. Und durfte verkünden, dass Benjamin Giezendanners stolzer Vater, der SVP-Nationalrat Ueli Giezendanner, demnächst seine Roberta heiraten wird.

