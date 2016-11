Landwirtschaft auf dem Rückzug

Der Aargau muss laut Sachplan Fruchtfolgeflächen einen Mindestumfang von 40 000 Hektaren Landwirtschaftsland ausweisen. Mit 40 462 Hektaren lag er Ende 2015 nur noch knapp darüber. Seit 2001 verzeichnete der Aargau jährlich im Durchschnitt rund 30 Hektaren Flächenverlust. Der grösste Teil davon ist laut der Untersuchung des Baudepartements «mit Einzonungen ins Baugebiet sowie durch Infrastruktur- und Naturschutzprojekte ausserhalb der Bauzone zu begründen».

Am meisten Fruchtfolgeflächen gibt es in den Gebieten der Regionalplanungsverbände Fricktal Regio (knapp 8000 Hektaren) und Oberes Freiamt (knapp 7000 Hektaren) aus. Am wenigsten bleibt in den Regionen Suhrental, Region Aarau und aargau Süd impuls mit je weniger als 2000 Hektaren. Seit 1982 kamen im Aargau über 4 500 Hektaren Siedlungsfläche dazu. Diesem Zuwachs steht gar ein leicht grösserer Verlust an landwirtschaftlich genutzter Fläche gegenüber.