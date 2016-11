Für Yvonne Feri ist die Gleichstellung von Mann und Frau noch lange nicht erreicht, Frauen seien von Armut besonders betroffen, auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gebe es noch viel zu tun.

Franziska Roth hingegen sieht keinen Handlungsbedarf. Ihr komme da spontan nichts in den Sinn. «Heute sind wir auf einem Stand, der für alle gut ist», sagte sie.

Und was machen die drei am Abend nach der Wahl? Maya Bally trinkt in Ruhe ein feines Glas Wein zusammen mit ihrem Mann, egal, wie das Ergebnis ausfällt. Yvonne Feri besucht am Wahlsonntag, wenn alles vorbei ist, das Geburtstagsfest von Urs Hofmann; Franziska Roth leistet sich ein feines Nachtessen mit der Familie. «Ich weiss schon, wo wir hingehen werden. Aber das geschieht dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit.»