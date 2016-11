Dies seien alles Gründe, die gegen eine Wahl von ihr sprechen, so Gujer. Am 27. November findet der zweite Wahlgang um den fünften und letzten Sitz in der Aargauer Regierung statt. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Franziska Roth (SVP), Maya Bally (BDP) und Yvonne Feri (SP).

Und natürlich ist für die Jungsozialistin Gujer klar, wen sie wählen wird: Parteikollegin Yvonne Feri. «Nicht nur, weil sie aus derselben Partei stammt.»

«Primitive Aktion»

Der BDP-Nationalrat Bernhard Guhl, der auch als Wahlkampfleiter von Maya Bally agiert, bezeichnet diese Accounts als «unsportlich». Es sei «fernab der political correctness, andere Kandidaten als schlecht darzustellen». Desweiteren hofft er, dass es keine Auswirkungen auf den Wahlkampf haben wird, da «der Otto-Normal-Bürger eher selten auf Twitter vertreten ist.»