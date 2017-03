Derzeit bauen die SBB den Bözbergtunnel aus, in drei Jahren soll der sogenannte 4-Meter-Korridor auf der Gotthard-Achse befahrbar sein. Das macht den Transport von grösseren Lastwagen und Containern per Bahn möglich. Das heisst aber auch, dass ab 2020 die Zahl der Güterzüge, die von Basel her durchs Fricktal, die Region Brugg und das Freiamt fahren, klar steigen wird. Zudem wird die Zugfolge verkürzt, es verkehren also mehr Züge im gleichen Zeitraum. Gleich mehrere Grossräte wollten deshalb vom Regierungsrat wissen, wie sich dieser für den Schutz der Bevölkerung vor Bahnlärm einsetzt.

Die Regierung räumt ein, dass «der nächtliche Güterverkehr auf der Bözberglinie in Zukunft sehr stark zunehmen» werde. Obwohl sich das Verkehrsaufkommen zum Teil verdoppeln werde, gehen die SBB und das Bundesamt für Verkehr «von einer Abnahme der Lärm-Emissionspegel aus», schreibt die Regierung. Dies, weil der Bund die Graugussklotzbremsen an den Güterwagen faktisch verboten habe.