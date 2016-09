Oliver Dlabac vom Zentrum für Demokratie Aarau hat über die Aargauer Gemeindeexekutiven geforscht und sagt: «Eine Liberalisierung macht Sinn, vermag das Problem aber nicht zu lösen.» Kleinere Gemeinden würden kaum profitieren, weil sie mit ihren kleinen Verwaltungen und niedrigen Entschädigungen zu wenig attraktiv für Auswärtige seien.

Deshalb sagt Dlabac: «Mehr Leute lassen sich nur mit höheren Entschädigungen und Entlastung durch die Verwaltung für ein Gemeindeamt gewinnen.» Auch Gemeindefusionen seien in Betracht zu ziehen. «Ehrenamt und Kleinstgemeinden sind mit den gesellschaftlichen Realitäten nicht mehr vereinbar.»

«Keine zwingende Massnahme»

Dass es im Aargau schon bald zu einer Gesetzes- oder gar Verfassungsänderung kommen wird, glaubt Renate Gautschy nicht. «In naher Zukunft halte ich dies für keine zwingende Massnahme», sagt die Präsidentin der Aargauer Gemeindeammännervereinigung. Die Gemeinderatswahlen 2017 würden zeigen, ob sich die Rekrutierungsprobleme weiter verschärft haben.

Grundsätzlich ausschliessen will Gautschy eine Lockerung der Wohnsitzpflicht nicht. Klar ist für sie: «Gesucht sind Persönlichkeiten, die sich mit der Gemeinde identifizieren und diese weiterbringen wollen.»

Das Experiment mit auswärtigen Politikern in Gemeinderäten kann auch schiefgehen, wie sich 2005 in der Thurgauer Stadt Arbon zeigte. Eine Baslerin ohne politische Erfahrung wurde dort ins Ammannamt gewählt – und schon kurz darauf nach Streitigkeiten mit den Stadträten krankgeschrieben. Der Fall machte schweizweit Schlagzeilen, hielt die Stadt aber nicht davon ab, ihr Geschick weiter in die Hände von Politikern aus anderen Gemeinden zu legen.

Auf auswärtige Lokalpolitiker setzen auch St. Galler Kommunen. Zwar besteht eine Wohnsitzpflicht, doch zur Wahl stellen dürfen sich auch Personen, die nicht in der Gemeinde wohnen. Gewählte müssen innerhalb eines halben Jahres umziehen.

Ein Modell, das Reto Lindegger sinnvoll findet. Der Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbands hält die Lockerung der Wohnsitzpflicht für einen gangbaren Weg, um dem Kandidatenmangel entgegenzuwirken. «Eine völlige Liberalisierung geht für uns aber zu weit.» Eine Grundverbundenheit zur Gemeinde müsse vorhanden sein, ein politisches Amt sei nicht eins zu eins vergleichbar mit einem Managerposten.

Schwyzer am liberalsten

Schon seit Jahren wird im Ostschweizer Kanton mit Inseraten nach Politikern gesucht. Grund dafür seien aber weniger Personalsorgen als vielmehr der Wunsch, für den Präsidentenposten – in St. Gallen meist ein Vollamt – die besten Kandidaten zu finden, sagt Boris Tschirky, Präsident der Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidenten. «Zwar ist bei der Bewerbung egal, woher die Kandidaten kommen. Doch in der Regel ist eine Bindung zur Gemeinde da.»

Gemeinderat aus Nachbardorf

Am liberalsten sind die Schwyzer: Wer in ein Amt gewählt werden will, muss im Kanton wohnen, nicht aber in der Gemeinde – auch nach der Wahl nicht. In der Praxis komme das ganz selten vor, sagt Martina Joller vom Verband Schwyzer Gemeinden. Ein Beispiel: Der Säckelmeister von Reichenburg, René Schellenberg, wohnt in der Nachbargemeinde.

Ein Umzug sei verantwortlich für diese Konstellation, erklärt er. Nach über 25 Jahren in Reichenburg und 6 Jahren im Gemeinderat zog Schellenberg mit seiner Familie nach Siebnen, zehn Autominuten entfernt. Die Ortsparteien ermutigten ihn, sein Amt zu behalten.

Kritische Stimmen seien ihm keine zu Ohren gekommen, sagt er. «Die Leute haben sich gefreut, dass ich trotz Umzug weitermache.» Schellenberg wurde im Frühling wiedergewählt – mit dem besten Resultat von allen.

Ein gutes Ergebnis erzielte 1999 auch Kurt Baumann: 76 Prozent der Stimmen gingen an ihn, obwohl sein Konkurrent ein Einheimischer war. In drei Jahren stehen in Sirnach die nächsten Wahlen an, der Gemeindepräsident, inzwischen fest verwurzelt in der Region, dürfte erneut ins Rennen gehen.