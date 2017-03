Cédric Wermuth ist nicht als Freund von Law and Order bekannt. Einst als Hausbesetzer verurteilt, provozierte der SP-Nationalrat auch schon mit Joint am Rednerpult. Wenn es um die Pläne der Kantonspolizei geht, ein Panzerfahrzeug zu kaufen, verteidigt Wermuth aber die Staatsgewalt. «Ich habe vollstes Vertrauen in die Führung der Kantonspolizei und des zuständigen Departements, dass diese Beschaffung sorgfältig abgeklärt wurde», sagt Wermuth.

Er habe auch Verständnis, dass die Polizei keine Details bekannt gebe, «wenn es sich um ein Fahrzeug handelt, das später bei Situationen mit physischer Konfrontation zum Einsatz kommen dürfte». Wenn sich die Auslastung durch Zusammenarbeit mit anderen Kantonen erhöhen lasse, würde der Co-Präsident der SP Aargau dies begrüssen. «Allerdings gehe ich davon aus, dass der Bedarf im Aargau ausgewiesen ist, wenn die Polizei den Kauf plant.»