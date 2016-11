Ein Aargauer Chauffeur und Familienvater geht im Streit um Unterhaltszahlungen für seine Noch-Ehefrau und seine beiden Töchter bis vor Bundesgericht. Dieses weist seine Beschwerde ab, der Mann muss wie angeordnet monatlich 1080 Franken für die Frau und je 500 Franken für seine beiden Töchter entrichten.

In den Leser-Kommanteren zum Artikel gehen die Wogen hoch. Viele vornehmlich männliche Kommentarschreiber kritisieren den Gerichtsentscheid und solidarisieren sich mit dem Familienvater: «Der helle Wahnsinn für diesen Mann und Vater, er tut mir leid...», heisst es etwa. Oder: «Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie Männer benachteiligt sind. Meine Kinder wachsen bei mir auf. Ich bin seit Jahren alleinerziehend», berichtet ein User. «Ich frage mich was in den Köpfen solcher Frauen vorgeht», schreibt ein anderer.